மோடி அரசுக்கு எதிராக அணி திரட்டும் சித்தராமையா.. தென் மாநில முதல்வர்களுக்கு அழைப்பு

பெங்களூரு: தென் மாநிலங்களுக்கு நிதியை குறைக்கும் மோடி அரசின் திட்டத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்று தென்மாநில முதல்வர்களுக்கு கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

பிரதமர் மோடிக்கும் மத்திய அரசுக்கும் எதிராக ஏற்கனவே திரிணாமுல் காங்கிரஸ், பகுஜன் சமாஜ், சமாஜ்வாடி, தெலுங்கு தேசம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மூன்றாவது அணியை அமைத்துள்ளன.

இந்நிலையில் மோடி அரசுக்கு எதிராக கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா தென் மாநில முதல்வர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அதாவது தென் மாநிலங்களுக்கு நிதியை குறைக்கும் மோடி அரசின் திட்டத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Center asks 15th FC to use 2011 census data instead of 1971 census used so far to determine devolution of taxes. This will further affect the interests of the south:we need to resist. @CMOKerala @CMOTamilNadu @ncbn @TelanganaCMO @Dev_Fadnavis @CMPuducherry https://t.co/6EoDp0xClh