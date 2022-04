குரான் வாசிப்போடு துவங்கிய கோவில் தேரோட்டம்.. மத பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே கர்நாடகாவில் சுவாரசியம்!

India

ஹாசன்: கர்நாடகம் மாநிலம் ஹாசன் மாவட்டம் பேலூரில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க சென்னகேஷவர் கோவிலின் தேரோட்டம் குரான் படித்தல் மூலம் துவங்கப்பட்டது. பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு நடுவே வலதுசாரி அமைப்பினரின் எதிர்ப்புகளையும் மீறி பாரம்பரிய முறைப்படி துவங்கியது.

கர்நாடக கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிந்து செல்ல மாணவிகளுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து தொடர்ந்து பிரச்சனைகள் எழுந்தன. கோவில்களில் முஸ்லிம்களுக்கு கடை அமைக்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.

அதன்பிறகு ஹலால் இறைச்சி பிரச்சனை, முஸ்லிம் வியாபாரிகளிடம் பழங்கள் வாங்க கூடாது, முஸ்லிம்களின் வாகனங்களில் பயணிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும் என்பன போன்ற பிரசாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

The Rathotsava or chariot festival began at Karnataka’s Chennakeshava Temple with the traditional recital of the Quran even as Hindu groups sought the discontinuation of the ritual which they believe is against their religion.