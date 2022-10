மட்டன் செய்வதில் கணவன் - மனைவி இடையே தகராறு.. சமாதான பேச்சு வந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கொலை.. ஷாக்

India

oi-Jackson Singh

போபால்: வீட்டில் மட்டன் செய்வது தொடர்பாக கணவன் - மனைவி இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் கொலையான சம்பவம் மத்திய பிரதேசத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அடிக்கடி குடும்ப விஷயத்தில் தலையிட்டதால் இந்தக் கொலை சம்பவம் அரங்கேறியதாக அக்கம்பக்கத்தில் வசிப்பவர்கள் கூறுகின்றனர்.

இதுதொடர்பாக மத்திய பிரதேச போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்து கொலை செய்த கணவனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

அடுத்தடுத்து பயங்கரம்.! காஷ்மீரில் பதற்றம்.. 2 வெளிமாநிலத் தொழிலாளர்கள் வெடிகுண்டு வீசி கொலை

English summary

A man in Madhya Pradesh’s Bhopal killed his neighbour after he intervened in a fight between him and his wife.