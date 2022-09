சொந்த தொகுதியில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தனும்.. பாஜகவை தாக்கும் மஹூவா மொய்த்ராவை எச்சரித்த மம்தா

India

கொல்கத்தா: பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்து வரும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பியான மஹூவா மொய்த்ராவை அவரது கட்சியின் தலைவரும், மேற்கு வங்க முதல்வருமான மம்தா பானர்ஜி கடுமையாக கண்டித்துள்ளார். அதோடு ‛‛பிற விஷயங்கில் தலையிடாமல் சொந்த தொகுதியில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்'' என அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.

மேற்கு வங்கத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. மூன்றாவது முறையாக அங்கு ஆட்சியை பிடித்த மம்தா பானர்ஜி ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்து முதல்வராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

மேற்கு வங்கத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக-திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இடையே கடும்

கடந்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் கடும் போட்டி நிலவியது. இருப்பினும் பாஜகவை விட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது.

Trinamool Congress MP Mahua Moitra, who has been a vocal critic of the BJP, has been strongly condemned by her party leader and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee. In addition, he advised that one should focus only on his own constituency and not interfere in other matters''.