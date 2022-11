பாஜக தலைவரை திடீரென சந்தித்த மமதா! ஒரு வேளை 'அப்படி' இருக்குமோ? காங். சிபிஎம் டவுட்

India

oi-Halley Karthik

கொல்கத்தா: மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மமதா பானர்ஜி, பாஜக தலைவர் சுவேந்து அதிகாரியை திடீரென சந்தித்து பேசியிருப்பு அம்மாநில அரசியல் வட்டாரங்களில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஏற்கெனவே பாஜகவுக்கும்-திரிணாமுல் காங்கிரசுக்கும் இடையே இருப்பது மோதல் போக்கு அல்ல, திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பாஜகவின் 'பி' டீம் என்று அம்மாநில எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் செய்து வந்தன.

இந்நிலையில் இந்த சந்திப்பு இதனை உறுதி செய்திருப்பதாக அக்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டியுள்ளன. ஆனால் இது 'மரியாதை நிமித்தமான' சந்திப்பு என பாஜக விளக்கமளித்துள்ளது.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's sudden meeting with BJP leader Suvendu Adhikari has created a stir in the political circles of the state. Already, the opposition parties in the state criticized that the BJP-Trinamool Congress is not a conflict, the Trinamool Congress is the 'B' team of the BJP. However, the parties have alleged that this meeting has confirmed this. But the BJP explained that it was a 'courtesy' meeting.