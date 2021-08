'பஞ்ச பாண்டவர்கள்..' மம்தாவின் திரிபுரா கனவை நிறைவேற்ற ஐபேக்கின் புதிய மாஸ்டர் பிளான்.. மிரளும் பாஜக

India

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தைத் தாண்டி, பிற மாநிலங்களிலும் தனது கட்சியை வளர்க்க நினைக்கும் மம்தா பானர்ஜி, இதற்காகப் பஞ்ச பாண்டவர்கள் (Panch Pandav) என்ற ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவை அமைத்துள்ளார்.

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி, தேசியளவில் பாஜகவுக்கு எதிராக மாபெரும் கூட்டணியைக் கட்டமைக்க முயன்று வருகிறார். இதற்காகக் கடந்த வாரம் டெல்லியில் முகாமிட்டு முக்கிய தலைவர்களையும் சந்தித்திருந்தார்.

இது தவிர, மறுபுறம் திரிணாமுல் கட்சியையும் மேற்கு வங்கத்தைத் தாண்டியும் வளர்க்க அவர் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார். இதற்கு அவரது முதல் குறி திரிபுரா மாநிலம் தான்.

English summary

Trinamool Congress has formed ‘Panch Pandav’ — to strengthen the party’s base in Tripura. This five members team will strengthen the party before the assembly elections.