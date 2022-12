அந்த விஷயத்திற்கு தொடர்ந்து நச்சரித்த காதலி! நோ சொன்ன பிறகும் விடவில்லை! 49 முறை குத்தி கொன்ற இளைஞன்

India

oi-Vigneshkumar

புபனேஷ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தில் உருகி உருகிக் காதலித்த பெண்ணையே, கொடூரன் ஒருவன் 49 முறை கொடூரமாகக் குத்தி கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் பெண்களுக்கு எதிராகக் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்தே வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாகக் காதல் விவகாரங்களில் பெண்கள் மீதான குற்றச் சம்பவங்கள் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

இதுபோன்ற குற்றங்களைத் தடுக்க மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றன. இருப்பினும், இதுபோன்ற கொடூர சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அரங்கேறியே வருகிறது.

English summary

Man took his lover to Gujarat and stabbed her to death: Man killed his lover as he was unwilling to marry the her