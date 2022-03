மணிப்பூர் சட்டசபைத் தேர்தல் 2022: ஆட்சியை தக்கவைக்கிறது பாஜக - காங்கிரஸ் பின்னடைவு

India

இம்பால்: மணிப்பூர் மாநில சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெறுகிறது பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க உள்ளது. தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. பாஜக 22 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி 7 இடங்களிலும் இதர கட்சிகள் 16 இடங்களிலும் முன்னிலையில் உள்ளன.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் 60 சட்டசபைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த பிப்ரவரி 28, மார்ச் 5ஆம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. முதல் கட்டமாக இம்பால் கிழக்கு, இம்பால் மேற்கு, பிஷ்ணுபூர், சுராசந்த்பூர் மற்றும் காங்போக்பி உள்ளிட்ட ஐந்து மாவட்டங்களில் உள்ள 38 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில் 5 பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 173 வேட்பாளர்கள் களமிறங்கினர்.

இரண்டாம் கட்டமாக ஆறு மாவட்டங்களில் உள்ள 22 தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற்றது. 2 பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 92 வேட்பாளர்கள் களமிறங்கினர். இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

மணிப்பூர் சட்டசபை தேர்தலில் மொத்தமுள்ள 60 இடங்களில் பாஜக 32 முதல் 38 இடங்களை பெற்று தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் எனவும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 12 முதல் 17 இடங்களை பெறும் என நடத்திய கருத்து கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் மொத்தம் 60 இடங்கள் உள்ள நிலையில் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டும் நடைபெற்ற தேர்தலில் பாஜக 36.2% வாக்குகளுடன் 21 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. காங்கிரஸ் 35.1% வாக்குகளுடன் 28 இடங்களிலும், நாகா மக்கள் முன்னணி 7.1% வாக்குகளும், தேசிய மக்கள் கட்சி 5% வாக்குகளும் பெற்றது.

மணிப்பூர் மாநிலத்துக்கான தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக் கணிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், பாஜக 33-43 இடங்களையும், காங்கிரஸ் கட்சி 4-8 இடங்களையும், என்.பி.பி- 4-8 இடங்களையும், மற்ற கட்சிகள் 06-15 இடங்களையும் பிடிக்கும் என்று இந்தியா டுடே தெரிவித்துள்ளது.

அதே நேரத்தில் ஜீ நியூஸ் நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் மொத்தமுள்ள 60 இடங்களில் பாஜக 32 முதல் 38 இடங்களை பெற்று தனிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைக்கும் எனவும், காங்கிரஸ் கூட்டணி 12 முதல் 17 இடங்களை பெறும் என நடத்திய கருத்து கணிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பாஜக கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் பாஜக 60 இடங்களில் 21 இடங்கள் தான் பெற்றிருந்தது. ஆனால் காங்கிரஸ் கட்சி 28 இடங்களைப் பெற்றிருந்தது. காங்கிரஸ் தான் ஆட்சி அமைக்கும் என்று எண்ணிய நிலையில் நாகா, மக்கள் கட்சிகளோடு தேர்தலுக்குப் பிறகு கூட்டணி வைத்து மணிப்பூரில் ஆட்சியைப் பிடித்தது பாஜக. இந்த முறை தேர்தலுக்குப் பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் பாஜகவிற்கு சாதகமாக உள்ளதால் ஆட்சியை தக்கவைக்கும் அதீத நம்பிக்கையில் பாஜகவினர் உள்ளனர்.

மணிப்பூரில் கடந்த 2017 சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி கட்சிகளின் தயவோடு ஆட்சி அமைத்தது. அங்கு இருக்கும் நாகா பீப்பிள் ப்ரோண்ட், நேஷனல் பீப்பிள் பார்ட்டி ஆகிய கட்சிகளின் உதவியோடு பாஜக அங்கு ஆட்சி அமைத்தது. இம்முறை கூட்டணிக் கட்சிகளை கழற்றி விட்டு இந்த முறை பாஜக அங்கு தனியாக நிற்கிறது.

மாறாக காங்கிரஸ் 6 கட்சிகளின் கூட்டணியை உருவாக்கி உள்ளது. இடதுசாரிகள் கட்சியுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி வைத்துள்ளது. சிபிஐ, சிபிஎம், ரெவலூஷனிரி சோஷலிஸ்ட் பார்ட்டி, பார்வேர்ட் பிளாக், மத சார்பாற்ற ஜனதா தளம் ஆகிய கட்சிகளுடன் காங்கிரஸ் இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க உள்ளது.

இந்த முறை பாஜக தனிப்பெரும்பான்மையாக ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என்று கருத்துக்கணிப்புகள் தெரிவித்துள்ளன. இதனால் மணிப்பூரில் பாஜக தனித்துப் போட்டியிட்டாலும் பெரும்பான்மை கிடைக்கும் என தெரியவந்ததில் பாஜகவினர் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்.

இந்த முறை பாஜக ஆட்சியைத் தக்கவைக்கும் என்று கணிப்புகள் கூறினாலும், தேசிய மக்கள் கட்சி, நாகா மக்கள் முன்னணி உள்ளிட்டவை தேர்தலுக்கு பின் ஆட்சி அமைப்பதில் முக்கியப் பங்காற்றலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

5 மாநில தேர்தல்... தொடங்கியது வாக்கு எண்ணிக்கை: ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார்?

தபால் வாக்குகள் முதலில் எண்ணப்பட்டன முதலில் பாஜக 10 இடங்களில் முன்னிலை வகித்தது காங்கிரஸ் கட்சி 2 இடங்களில் முன்னணியில் இருந்தது. தபால் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன. மொத்தமுள்ள 60 இடங்களில் தற்போது பாஜக 22 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி 7 இடங்களிலும் இதர கட்சிகள் 16 இடங்களிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது. பாஜக முதல்வர் வேட்பாளர் முன்னணியில் உள்ளார். வாக்குகள் விறுவிறுப்பாக எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. முடிவுகள் 12 மணிக்குள் தெரியவந்து விடும் என்பதால் பாஜக தொண்டர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர்.

