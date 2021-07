கைலாசாவில் மல்டி லேயர் குவாரண்டைன் வசதி இருக்கு...கொரோனாவில் இருந்து தப்ப இங்கு வாங்க - நித்யானந்தா

India

oi-Jeyalakshmi C

கைலாசா: கொரோனா 3வது அலையில் பாதிப்பு கடுமையாக இருக்கும் என்றும் உயிரிழப்புகள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் என்றும் நித்யானந்தா தெரிவித்துள்ளார். மல்டி லேயர் குவாரண்டைன் மட்டுமே உங்களை காக்கும் என்றும் அனைவரும் கைலாசாவிற்கு இடம்பெயர்வது நல்லது என்றும் நித்யானந்தா தெரிவித்துள்ளார்.

புரட்டாசி மாதத்தில் இந்தியாவில் கொரோனா புரட்டி எடுக்கப் போகிறது என்று கூறியுள்ள நித்யானந்தா, தன்னுடைய காலடி பட்டால்தான் கொரோனா நாட்டை விட்டுப் போகும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவில் இருந்து தப்பி ஓடி கைலாசா என்ற தனி நாட்டிற்கு அதிபதியாகியுள்ள நித்யானந்தா, என் நாடு என் மக்கள் என்று ஜாலியாக வாழ்ந்து வருகிறார். தினசரியும் அவரது யுடுயூப் சேனலில் எதையாவது பேசி பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறார்.

மகா., கேரளாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பது கவலை தருகிறது: 6 மாநில முதல்வர்கள் கூட்டத்தில் மோடி

English summary

Samiyar Nithyananda said that there is a multi-layer quarantine facility in Kailash. He also called on everyone to come to Kailash to escape the third wave of the Corona.