"கல்யாணம் பண்ணிக்காதீங்க.." மக்கள் தொகையை குறைக்க ஐடியா கொடுத்த நாகலாந்து அமைச்சர்

கோஹிமா: இந்தியாவில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. உலக அளவில் சீனாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் அதாவது 2-வது இடத்தில் இந்தியா உள்ளது. இதனால், அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் கூறி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், உலக மக்கள் தொகை தினமான இன்று நாகலாந்து அமைச்சர் டெம்ஜென் இம்னா மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த வெளியிட்ட ஒரு யோசனை சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. நாகலாந்து அமைச்சர் டெம்ஜென் இம்னா தனது டுவிட்டர் பதிவில், ''உலக மக்கள் தொகை தினமான இன்று, மக்கள் தொகை பெருக்கம் குறித்த விவகாரத்தில் நாம் விழிப்புடன் இருப்போம். அல்லது என்னைப்போல திருமணம் செய்யாமல் சிங்கிள் ஆக (single) இருந்து விடுங்கள். நாம் ஒன்றிணைந்து நிலையான எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்போம். எனவே நீங்கள் இப்பொழுதே சிங்கிள் இயக்கத்தில் சேருங்கள் " எனப்பதிவிட்டு இருந்தார்.

நகைச்சுவை உணர்வோடு பதிவிட்ட நாகலாந்து அமைச்சர் டெம்ஜென் இம்னாவின் கருத்தை சமூக வலைத்தளங்களில் பலரும் பகிர்ந்து வருகின்றனர். டுவிட்டரில் நெட்டிசன் ஒருவர் வெளியிட்ட பதிவில், உங்கள் நகைச்சுவை உணர்வு தனித்துவமானது. மிகவும் முக்கியமான விஷயங்களில் கூட நீங்கள் நகைச்சுவை உணர்வோடு வெளியிடும் கருத்துக்கள் எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும்" என்று கூறினார்.

ஏற்கனவே, தனக்கு சிறிய கண்கள் இருப்பதால் ஏராளமான பலன்கள் இருப்பதாக டெம்ஜென் இம்னா கூறியது சமூக வலைத்தளங்களில் டிரெண்ட் ஆகியிருந்தது. இனவெறி குறித்த விமர்சனங்களுக்கு மிகவும் நகைச்சுவை உணர்வோடு டெம்ஜன் இம்னா பதிலடி கொடுத்து இருப்பதாக நெட்டிசன்கள் பாராட்டி இருந்தனர். அந்த பதிவில் இம்னா கூறும் போது, " சிறிய கண்களாக இருப்பதால் அதிக தூசுகள் என் கண்களுக்குள் செல்ல முடியாது. அதேபோல், நீண்ட நேரம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றால் என்னால் மேடையில் இருந்தாலும் கூட எளிதாக தூங்கிவிடமுடியும்' என்றார்.

