லோக்சபா தேர்தலில் சமாஜ்வாடி கட்சியுடன் கூட்டணியா? மாயாவதி விளக்கம்

லக்னோ: லோக்சபா தேர்தலில் சமாஜ்வாடி கட்சியுடன் கூட்டணியா என்பது குறித்து பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தின் கோரக்பூர், புல்பூர் லோக்சபா தொகுதிகளுக்கான இடைத் தேர்தல் வரும் 11-ந் தேதி நடைபெற உள்ளது. இத்தேர்தலில் போட்டியிடும் சமாஜ்வாடி வேட்பாளர்களை பகுஜன் சமாஜ் கட்சி ஆதரிக்கும் என கோரக்பூர் பொறுப்பாளர் அறிவித்தார்.

இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாயாவதி, 2019-ம் ஆண்டு லோக்சபா தேர்தலில் எந்த கட்சியுடனும் நாங்கள் கூட்டணி வைக்கவில்லை. இது தொடர்பான செய்திகள் வதந்தி.

We have not floated any candidate for Lok Sabha Phulpur & Gorakhpur by-polls. Our party members will exercise their vote to defeat BJP candidate: Mayawati, BSP chief in Lucknow pic.twitter.com/FubsWfsyXF