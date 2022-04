கொளுத்தும் வெயில்.. கார் பேனட்டில் சப்பாத்தி சுட்ட பெண்.. வைரலாகும் ‘ஹாட்’ வீடியோ!

India

oi-Jaya Chitra

புபனேஷ்வர்: வெயிலின் தாக்கம் எவ்வாறு உள்ளது என்பதைக் காட்டும் வகையில் ஒடிசாவில் பெண் ஒருவர் கார் பேனட்டில் சப்பாத்தி சுடும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

தமிழகத்தை மட்டுமல்ல இந்தியாவின் பெரும் பகுதியை தற்போது கோடை வெயில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. அடுத்த மாதம் அக்னி நட்சத்திரம் ஆரம்பிக்க உள்ள நிலையில் இப்போதே பல இடங்களில்வெப்பம் 40 டிகிரியைத் தாண்டி கொளுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக ஓடிசா மாநிலத்தில் கடந்த 25ம் தேதி முதல் வரும் 30ம் தேதி வரை 9 மாவட்டங்களில் அதிக வெப்பத்திற்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள காரின் பேனட்டில் சப்பாத்தி சுட்டு, ஒடிசாவில் வெப்பநிலை எப்படி தகிக்கிறது என்பதைக் காட்டியுள்ளார் பெண் ஒருவர்.

English summary

To prove that heat in Odisha has reached its peak, a woman in Odisha’s Sonepur was captured on camera making roti on the car bonnet. A video has gone viral showing the woman making chapati on the hood of a car in the sizzling 40-degree heat.