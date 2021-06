காஷ்மீர் விவகாரம்.. பிரதமர் தலைமையில் அனைத்து கட்சி கூட்டம்.. முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக வாய்ப்பு

India

oi-Vigneshkumar

ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீர் விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க அங்குள்ள அரசியல் கட்சிகளுடன் பிரதமர் மோடி அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தை நடத்தவுள்ளதாகப் பிரதமர் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் உயர் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு ஜம்மு & காஷ்மீர் மாநிலத்திற்குச் சிறப்பு அந்தஸ்தை வழங்கும் வகையிலிருந்த சட்டப்பிரிவு 370ஐ ரத்து செய்தது.

மேலும், ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலம் இரண்டு யூனியன் பிரதேசங்களாகப் பிரிக்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதையடுத்து காஷமீர் மாநிலத்தில் ஓர் ஆண்டிற்கும் மேலாக எந்தவொரு அரசியல் செயல்பாடும் இல்லாமல் இருக்கிறது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi is expected to hold an all-party meeting on Jammu & Kashmir next week.The meeting will be the first such political engagement since the Centre stripped Jammu & Kashmir of its semi-autonomous status in 2019.