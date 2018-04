காமன்வெல்த்: தங்கம் வென்ற தமிழக வீரர் சதீஷ்குமாருக்கு குடியரசுத் தலைவர் வாழ்த்து

டெல்லி: காமன்வெல்த் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர் சதீஷ்குமாருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஆஸ்திரேலியாவின் கோல்டுகோஸ்ட் நகரில் 21வது காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஆண்களுக்கான 77 கிலோ பளுதூக்கும் போட்டியில் தமிழக வீரர் சதீஷ்குமார் தங்கம் வென்றார்.

தங்கம் வென்ற தமிழக வீரர் சதீஷ் சிவலிங்கத்திற்கு குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில், பளுதூக்கும் வீரர்கள் தொடர்ந்து 3வது நாளாக பெருமைப்படுத்தி உள்ளனர்.

ஆண்களுக்கான 77 கிலோ பளுதூக்கும் போட்டியில் தங்கம் வென்ற சதீஷ் குமார் சிவலிங்கத்திற்கு எனது வாழ்த்துக்கள் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Weightlifters continue to make us proud on Day3 at #GC2018. Congratulations to Sathish Kumar Sivalingam for bagging the Gold in Men's 77Kg #PresidentKovind