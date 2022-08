"பிகினி".. தேசிய அளவில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய பேராசிரியை.. டிஸ்மிஸ் செய்த கல்லூரி! போராடும் மாணவர்கள்

India

கொல்கத்தா: கொல்கத்தாவில் பேராசிரியை ஒருவர் நீச்சல் உடையுடன் சமூக வலைத்தளத்தில் போட்டோ பதிவிட்டதற்காக அவரை பணிநீக்கம் செய்து பல்கலைக்கழகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. எனினும் முன்னாள் மாணவர்கள் பேராசிரியைக்கு ஆதரவு தெரிவித்து பல்கலைக்கழக நிர்வகாகத்துக்கு எதிராக போராடி வருகின்றனர்.

மேற்கு வங்காள மாநிலத்தின் தலைநகரான கொல்கத்தாவில் செயிண்ட் சேவியர் பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்ட இந்த பல்கலைக்கழகம் தனியாருக்கு சொந்தமானது ஆகும்.

கொல்கத்தாவில் மிகவும் பிரபலமான பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாக விளங்கும் செயிண்ட் சேவியர் பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றும் பேராசிரியை ஒருவர் தனது இன்ஸ்டகிராம் பக்கத்தில் நீச்சல் உடையுடன் போட்டா பதிவிட்டு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

English summary

A Kolkata university has taken action after firing a professor for posting a photo of her in a swimsuit on social media. However, former students have supported the professor and are fighting against the university administration.