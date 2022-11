ஒரு வேளை அதுவா இருக்குமோ? மோடி - கெலாட் புகழ்ச்சி.. பறந்து வந்த பைலட்! ராஜஸ்தான் காங்கிரஸில் புயல்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஜெய்பூர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் - ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டும் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டிக்கொண்டது சந்தேகம் தருவதாகவும் இதனை சாதாரணமாக கடந்து செல்ல முடியாது என்றும் அம்மாநில முன்னாள் துணை முதலமைச்சரும் காங்கிரஸ் மூத்த தலைவருமான சச்சின் பைலட் தெரிவித்துள்ளார்.

ராஜஸ்தானில் நடைபெற்ற விடுதலை போராட்ட தியாகிகளை நினைவுகூரும் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அம்மாநில முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட், குஜராத் முதலமைச்சர் பூபேந்திர பட்டேல், மத்திய பிரதேச முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுஹான் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

இந்த விழாவில் பேசிய ராஜஸ்தான் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை புகழ்ந்தார். "இந்தியா அடுத்தடுத்து வரலாற்று சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. இந்தியா மீதான மரியாதை நாளுக்கு நாள் பெருகி வருகிறது.

The state minister and senior Congress leader Sachin Pilot has said that Prime Minister Narendra Modi and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot's compliments to each other are suspicious and cannot be passed off lightly.