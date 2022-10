“உச்சக்கட்ட” பரபரப்பில் குஜராத்.. நெருங்கும் தேர்தல்! ரூ.100 கோடி கள்ளநோட்டு - சிக்கியது எப்படி?

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: குஜராத் மாநிலம் சூரத் நகரில் ரூ.90 கோடி மதிப்பிலான கள்ளநோட்டுகளை கைப்பற்றிய காவல்துறை அதிகாரிகள் இதுதொடர்பாக 3 பேரை கைது செய்து இருக்கின்றனர். மேலும் மேலும் ரூ.10 கோடி மதிப்பு கள்ளநோட்டுக்களை பறிமுதல் செய்யும் பணியில் அவர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இந்தியாவில் கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டு கள்ள நோட்டுக்களையும் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்பதாக கூறி பண மதிப்புழப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி. ஆனால் இன்னும் கள்ளநோட்டுக்களும், கருப்பு பணமும் புழக்கத்தில் இருக்கவே செய்கின்றன.

அந்த வகையில் தற்போது குஜராத்தில் ரூ.90 கோடி மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுக்களை சூரத் போலீசார் கைப்பற்றி உள்ளனர். தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தின் மூலம் கள்ள நோட்டு மோசடி நடைபெற்று இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

