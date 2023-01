புர்கா அணிந்த மாணவிகளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் உ.பி கல்லூரியில் அதிர்ச்சி.. பெரும் பரபரப்பு!

India

oi-Vignesh Selvaraj

முராதாபாத் : உத்தர பிரதேச மாநிலம் முராதாபாத்தில் உள்ள இந்துக் கல்லூரி மாணவிகள் சிலர் பர்தா அணிந்ததால் கல்லூரிக்குள் நுழைய அனுமதி மறுக்கப்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. நுழைவுவாயிலிலேயே பர்தாவை அகற்றுமாறு கூறப்பட்டதால் இஸ்லாமிய மாணவிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.

இதையடுத்து, கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு எதிராக மாணவர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில், போலீசார் வந்து சமாதானம் செய்தனர்.

கடந்த ஆண்டு கர்நாடகாவில் உள்ள கல்வி நிலையங்களில் ஹிஜாப் விவகாரத்தால் பெரும் போராட்டங்கள் வெடித்த நிலையில் தற்போது உத்தர பிரதேசத்தில் இந்தப் பிரச்சனை தலைதூக்கியுள்ளது.

ஈரானை உலுக்கிய ஹிஜாப் போராட்டம்.. விட்டுக்கொடுக்காத அரசு.. தொடரும் மோதல்.. 3 பேருக்கு மரண தண்டனை

English summary

In Uttar Pradesh's Moradabad, some students of a Hindu college were denied entry to the college because they were wearing a burqa. Muslim girls were shocked as they were asked to remove their Burqa at the entrance.