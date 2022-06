இந்துக்களின் மக்கள் தொகை குறையும்! ‛சோலோகாமி’ திருமணத்தை கோவிலில் நடத்த பாஜக கடும் எதிர்ப்பு

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: ‛சோலோகாமி' எனும் முறையில் ஜூன் 11ல் தன்னைத்தானே குஜராத் மாநிலம் வதோதராவை சேர்ந்த 24 வயது இளம்பெண் திருமணம் செய்ய உள்ளார். இதற்கான ஏற்பாடு கோவிலில் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில், ‛‛இந்த திருமணம் இந்து மதத்துக்கு எதிரானது. இது இந்துக்களின் மக்கள்தொகையை குறைக்கும். இதனால் எந்த கோவிலிலும் இத்தகைய திருமணம் நடத்த அனுமதிக்கமாட்டோம்'' என பாஜக தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இங்கிலாந்து, இத்தாலி உள்ளிட்ட பல்வேறு வெளிநாடுகளில் ‛சோலாகாமி' எனும் திருமணம் முறை நடைமுறையில் உள்ளது. இந்த திருமணத்துக்கு மணமகன், மணமகள் தேவையில்லை.

அதாவது தன்னைத்தானே திருமணம் செய்து கொள்வது தான் ‛சோலாகாமி' திருமணமாகும். இந்தியாவில் முதல் முறையாக இத்தகைய திருமணம் நடைபெற உள்ளது.

‛சோலோகாமி’.. மணமகன் இன்றி தன்னையே திருமணம் செய்யும் இளம்பெண்! கோவாவுக்கு ஹனிமூனாம்!

English summary

‛‛I am against the choice of Sologamy marriage venue, she'll not be allowed to marry herself in any temple. Such marriages are against Hinduism. This will reduce the population of Hindus” says, BJP Vadodara city deputy leader Sunita Shukla.