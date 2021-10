ஆப்கனில் திருமண நிகழ்வில் பாடல்கள்.. கடுப்பான தாலிபான்கள் துப்பாக்கி சூடு? 3 பேர் பலி, பலர் படுகாயம்

India

oi-Vigneshkumar

காபூல்: கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் திருமணத்தின் போது பாடல்கள் ஒலிபரப்பபட்ட நிலையில், அதை நிறுத்த தலிபான்கள் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் 3 பேர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். இருப்பினும், இது தொடர்பாக தாலிபான் அரசு முக்கிய விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளது.

ஆப்கனில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தாலிபான்கள் தலைமையிலான அரசு அமைந்தது. அங்கிருந்த அமெரிக்க படைகள் வெளியேறியதுமே தாலிபான்கள் ஒட்டுமொத்த ஆப்கனை தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தனர்.

இந்நிலையில், கிழக்கு ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்களை போல தங்களை காட்டிக் கொண்ட மூன்று பேர், அங்கு திருமண வீட்டில் துப்பாக்கி சூடு நடத்தினர்.

English summary

Taliban attacked a wedding in eastern Afghanistan to stop music from being played. Taliban killed at least three people in a wedding in afghan.