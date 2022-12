குஜராத்தில் படுதோல்வி.. காங்கிரஸ் சரிவுக்கு இதுதான் காரணம்.. வாய்திறந்த ராகுல்.. என்ன சொன்னார்?

India

oi-Nantha Kumar R

ஜெய்ப்பூர்: குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி படுதோல்வியை சந்தித்தது. கடந்த முறை 77 இடங்களில் வென்ற காங்கிரஸ் கட்சி இந்த முறை 17 தொகுதிகளில் மட்டுமே வாகைசூடி பரிதாபமான நிலைக்கு சென்றது. இந்நிலையில் தான் குரஜாத் சட்டசபை தேர்தல் தோல்வியின் பின்னணி காரணம் பற்றி ராகுல் காந்தி கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர் தோல்வியால் துவண்டுபோன காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இமாச்சல பிரதேச மாநில தேர்தல் வெற்றி சற்று ஆறுதலாக உள்ளது. இந்நிலையில் தான் ராகுல் காந்தி மேற்கொண்டு வரும் பாரத் ஜோடோ யாத்திரை என்பது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு வரும் நாட்களில் கைக்கொடுக்கும் என அந்த கட்சியினர் நம்பிக்கை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தொடர் தோல்வியை சந்தித்து வந்த காங்கிரஸ் கட்சியை புத்துயிர் அளிக்கும் வகையில் ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி கடந்த செப்டம்பர் 7ம் தேதி கன்னியாகுமரியில் இருந்து பாரத் ஜோடோ யாத்திரை துவங்கினார்.

ஆமா..குஜராத்தில் பாஜக அதிக தொகுதிகளில் ஜெயிக்க காரணம் என்ன? சூடான தகவலோடு வெளியான ஆய்வு முடிவு

English summary

The Congress party suffered a crushing defeat in the Gujarat assembly elections. The Congress party won 77 seats last time and this time it went to a pathetic state by winning only 17 seats. In this context, Rahul Gandhi has commented on the reason behind the failure of the Gujarat assembly elections.