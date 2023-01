நண்பனின் உடலை பார்க்க வந்துவிட்டு.. சடலமாக திரும்பிய 3 பேர்.. விமான விபத்தில் சோகம்.. கலங்கும் கேரளா

India

oi-Halley Karthik

காத்மாண்டு: நேபாள தலைநகர் காத்மாண்டுவிலிருந்து புறப்பட்டு பொக்கராவில் தரையிறங்கிய விமானம் ஒன்று விபத்துக்குள்ளானதில் 68 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். கேரளாவில் தங்களுடைய நண்பனின் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு திரும்பிய மூன்று பேரும் இந்த விமான விபத்தில் பலியாகியுள்ள சம்பவம் கேரளாவில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

காத்மாண்டுவிலிருந்து பொக்கராவுக்கு சுமார் 200 கி.மீ தொலைவு இருக்கிறது. இந்நிலையில் நேற்று காலை 10.30 மணியளவில் Yetti விமான சேவை நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ATR 72 எனும் இரட்டை என்ஜின் விமானம் ஒன்று பொக்கராவுக்கு புறப்பட்டது. இதில் 5 இந்தியர்கள் உட்பட 68 பயணிகள் 4 பணியாளர்கள் என மொத்தம் 72 பேர் பயணித்தனர். விமானம் திட்டமிட்டபடி பொக்கரா விமான நிலையத்தை வந்தடைந்தது.

ஆனால் விமானம் இறங்கிய வேகத்தில் ஓடுபாதையைவிட்டு விலகி சென்று அருகில் இருந்த பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது. இதனால் உடனடியாக விமானம் தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது. இதனை பார்த்த விமான நிலைய தீயணைப்பு துறை அதிகாரிகள் விரைந்து சென்று தீயை அணைக்க முயற்சித்தனர் ஆனால் விமானம் முழுமையாக எரிந்து எலும்புக்கூடானது.

கொஞ்ச தூரத்தில் ஏர்போர்ட்.. அப்படியே நெருப்புடன் சரிந்த விமானம்! நேபாளத்தின் மோசமான விபத்து! பகீர்

English summary

68 people died on the spot when a plane took off from the Nepalese capital Kathmandu and landed in Pokhara. Three people who returned from paying their last respects to the body of their friend in Kerala were killed in this plane crash, which has caused great sadness in Kerala.