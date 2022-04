மாஸ் காட்டிய மம்தா... மலராத தாமரை - திரிணாமூலில் சேர்ந்து விட்டதை பிடித்த நடிகரும், பாடகரும்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொல்கத்தா: மேற்குவங்கத்தின் ஒரு மக்களவை மற்றும் ஒரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் பாஜகவை பின்னுக்குத் தள்ளி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் முன்னிலையில் உள்ளது.

மேற்கு வங்கத்தின் அசான்சோல் மக்களவைத் தொகுதி, பல்லிகுங்கே சட்டப்பேரவைத் தொகுதி, சத்தீஸ்கரின் கைராகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி, பீகாரின் போசாஹன் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி, மகாராஷ்டிராவின் கோலாப்பூர் வடக்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் நடைபெற்றது.

இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று காலை முதல் தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் மேற்கு வங்கத்தின் அசான்சோல் மக்களவைத் தொகுதி, பல்லிகுங்கே சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் முடிவுகள் உற்று நோக்கப்பட்டு வருகின்றன.

30 சதவிகித ஓட்டு போயிடுமே.. மேற்கு வங்கத்தில் குட்டிக்கரணம் அடிக்கும் பாஜக, திரிணாமூல்

English summary

மேற்குவங்கத்தின் ஒரு மக்களவை மற்றும் ஒரு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் பாஜகவை பின்னுக்குத் தள்ளி திரிணாமூல் காங்கிரஸ் முன்னிலையில் உள்ளது: The Trinamool Congress is leading the BJP in the by-elections for one Lok Sabha and one Assembly seat in West Bengal.