கழுவி ஊற்றிய இஸ்ரேல் இயக்குநர்.. “உண்மை ரொம்பவே ஆபத்து” - கருத்து சொன்ன காஷ்மீர் பைல்ஸ் இயக்குநர்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பானாஜி: கோவாவில் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படம் வெறுப்பு பிரச்சாரம் பரப்பும் இழிவான படம் தேர்வுக்குழு தலைவர் நாதன் லாபிட் விமர்சித்த நிலையில் அப்படத்தின் இயக்குநர் ட்விட்டரில் பதிவிட்டு உள்ளார்.

பாலிவுட் இயக்குநர் விவேக் ரஞ்சன் அக்னிஹோத்ரி இயக்கிய தி காஷ்மீர் பைல்ஸ் திரைப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் நாடு முழுவதும் வெளியானது. அக்னிஹோத்ரி மனைவி பல்லவி ஜோஷி, முன்னணி நடிகர் அனுபவம் கேர் உள்ளிட்ட பலர் இதில் நடத்தனர்.

இந்த திரைப்படம் ரிலீசான சமயத்தில் தேசிய அரசியலில் விவாதப் பொருளாக மாறியது. ஜம்மு காஷ்மீரில் 80 களின் பிற்பகுதியில் ஏற்பட்ட வன்முறையின்போது காஷ்மீர் பண்டிட்டுகள் வெளியேற்றப்பட்டதாக இந்த படத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.

வெட்கப்படுறேன்.. வேதனைப்படுறேன்! காஷ்மீர் பைல்சை விமர்சித்த இயக்குநருக்கு இஸ்ரேல் தூதர் கண்டனம்

