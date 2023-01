பெருந்துயரம்.. ஒன்றாய் பிறந்து ஒன்றாய் இறந்த இரட்டையர்கள்.. சாவிலும் இணைபிரியா சகோதரர்கள்..வயது 25

India

oi-Jackson Singh

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தானில் ஒரே நாளில் சில மணிநேர இடைவெளியில் இரட்டையர்கள் ஒரே மாதிரியாக உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தையும், ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இருவரும் 900 கி.மீ. இடைவெளியில் வசித்து வந்த நிலையில், ஒரே நாளில் அதுவும் ஒரே மாதிரியான விபத்தில் இறந்திருக்கிறார்கள் என்பதுதான் அதிசயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரே நேரத்தில் பிறந்த இரட்டையர்கள் அதுபோலவே இறந்ததால் அவர்களின் உறவினர்கள் இருவரையும் ஒரே விறகு அடுக்கில் அருகருகே கிடத்தி சிதைமூட்டிய காட்சி காண்பவர்களின் மனதை கரைப்பதாக இருந்தது.

English summary

The incident of death of twins within a few hours on the same day in Rajasthan has caused great sadness and surprise. It is seen as a miracle that while living apart, they died in the same kind of accident on the same day.