பிரமாண்டம்! அயோத்தி ராமர் கோவில் எப்படி இருக்கு பாருங்க.. முதல்முறை டாப்ஆங்கிளில் ரிலீசான படங்கள்

அயோத்தி: அயோத்தியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு ராமர் கோவில் கட்டும் பணி விரைவாக நடைபெற்று வருகிறது. 2024 தொடக்கத்தில் கோவில் திறக்கப்பட்டு மக்கள் தரிசனத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில் தற்போது ராமர் கோவில் கட்டுமானம் தொடர்பான ‛டாப் ஆங்கிள்' படங்கள் வெளியாகி உள்ளன.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. சர்ச்சைக்குரிய இடம் தொடர்பாக நீண்டகால சட்ட போராட்டத்துக்கு பிறகு உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்கியது.

இந்த தீர்ப்பை தொடர்ந்து அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட முடிவு செய்யப்பட்டு 2020ல் அரசு சார்பில் ஸ்ரீ ராம் ஜன்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா எனும் ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்குரிய அறக்கட்டளை அமைக்கப்பட்டது.

The construction of the newly constructed Ram temple in Ayodhya is progressing rapidly. At the beginning of 2024, it is said that the temple will be opened and people will be allowed to have darshan. Ahead of the inauguration of the Ram Mandir aerial pictures of the structure releases.