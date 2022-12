2 மாதத்தில் இது 4வது முறை! மோடி துவக்கிய காந்திநகர்-மும்பை வந்தேபாரத் ரயில் மீண்டும் விபத்து.. ஏன்?

India

oi-Nantha Kumar R

காந்திநகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைத்த காந்திநகர்-மும்பை வந்தே பாரத் ரயில் மீண்டும் மாடு மீது மோதி விபத்துக்குள்ளாகி உள்ளது. கடந்த 2 மாதத்தில் மட்டும் இந்த வழித்தடத்தில் இயங்கும் வந்தே பாரத் ரயில் 4வது முறையாக விபத்தில் சிக்கியுள்ளது.

இந்தியாவில் ரயில்களில் சேவையை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில் மத்திய அரசு சார்பில் ‛வந்தே பாரத்' ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

மேலும் இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 75 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்வதை கொண்டாடும் வகையில் மொத்தம் 75 நகரங்களை இணைக்கும் வகையில் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டது.

English summary

The Gandhinagar-Mumbai Vande Bharat train launched by Prime Minister Narendra Modi collided with a cow again. Vande Bharat train running on this route has met with an accident for the 4th time in the last 2 months alone.