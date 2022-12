கொடூரம்.. தண்டவாளத்தில் காய்கறிகளை வீசிய போலீஸ்.. சேகரித்த வியாபாரி ரயில் மோதி 2 கால்களை இழந்தார்

India

oi-Nantha Kumar R

கான்பூர்: உத்தர பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் ஆக்கிரமிப்பு எனக்கூறி சாலையோர கடைகளை போலீசார் அகற்றினர். இந்த வேளையில் காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களை போலீசார் தண்டவாளத்தில் அள்ளிவீசி அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட நிலையில் தண்டவாளத்தில் கிடந்த காய்கறிகளை கண்ணீரோடு சேகரித்த வியாபாரி ரயில் மோதி 2 கால்களை இழந்த சோக சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் கான்பூரில் கல்யான்பூர் எனும் பகுதி உள்ளது. இங்கு ரயில் நிலையம் உள்ளதால் மக்கள் அதிகம் வந்து செல்கிறார்கள்.

இதனால் ஏராளமானவர்கள் ரயில் நிலையத்தையொட்டி பகுதிகளில் சாலையோரம் கடைகள் அமைத்து காய்கறி உள்ளிட்ட பொருட்களை விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.

பத்ம பூஷண் விருது பெற்ற சுந்தர் பிச்சை.. பெருமையோடு இந்தியாவுக்கு மனம் உருகி நன்றி..என்ன சொன்னார்?

English summary

In Uttar Pradesh's Kanpur, the police threw vegetables from a roadside shop on the railing claiming it was an occupation. Due to this, a sad incident took place where a trader who collected vegetables lying on the tracks was hit by a train and lost 2 legs.