பாஜகவை விரட்டியடிக்க ஒன்றுபடுவோம் வாங்க! எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள், முதல்வர்களுக்கு மம்தா அதிரடி கடிதம்

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி பாஜக அல்லாத முதல்வர்கள், அனைத்து எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கும் இன்று கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், "மத்தியில் ஆளும் பாஜகவை விரட்டியடிக்க அனைவரும் ஒன்றுபட வேண்டும். பாஜகவுக்கு எதிரான உத்திகள் குறித்து விவாதிக்க ஆலோசனை கூட்டம் நடத்த வேண்டும் '' என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜிக்கும், பாஜக தலைவர்களுக்கும் இடையே அடிக்கடி கருத்து மோதல்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. மம்தா பானர்ஜி பாஜகவுக்கு எதிராக தீவிர பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.

மேலும் 2024 மக்களவை தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து புதிய அணியை தோற்றுவிக்க முயன்று வருகிறார். இது தொடர்பாக பிற மாநில தலைவர்களை அவர் சந்தித்து வருகிறார்.

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee today wrote a letter to non-BJP chief ministers and all opposition leaders. In it, he stressed that "everyone must be unite aganist BJP and call for the meeting.