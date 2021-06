'யாஸ் புயலுக்கு மோடி அறிவிச்சாரே ரூ.500 கோடி நிவாரணம் .. அதில் ஒரு பைசா கூட இன்னும் வரவில்லை'.. சீறும் மம்தா!

India

oi-Rayar A

கொல்கத்தா: யாஸ் புயல் சேதம் தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த நிவாரண தொகை இதுவரை மேற்கு வங்கத்துக்கு வழங்கப்படவில்லை என்று மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.

கடந்த மாதம் ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்க மாநிலங்களை யாஸ் புயல் கடுமையாக தாக்கியது. புயலின் கோரத்தாண்டவத்தால் பல ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்தனர்.

பல ஆயிரம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட ஒடிசா மற்றும் மேற்கு வங்கத்துக்கு சென்று புயல் சேத பகுதிகளை பார்வையிட்டார்.

English summary

West Bengal CM Mamata Banerjee has said No money has been given to the State by the Centre after cyclone Yaas