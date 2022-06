நுபுர்சர்மா விவகாரம்: உதய்ப்பூர் டெய்லர் படுகொலை! 2 பேர் கைது! மிரட்டல் வீடியோவில் இருப்பது என்ன?

India

உதய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் நுபுர்சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட டெய்லர் இன்று கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக 2 பேர் கைதான நிலையில் அவர்கள் 2 வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்நவர் நுபுர் சர்மா. இவர் கடந்த மே 27ல் தொலைக்காட்சி விவாதத்தின்போது இஸ்லாமியர்களின் இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் தான் நுபுர் சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்ட டெய்லர் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். கொலை செய்த 2 நபர்கள் 2 வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர். அதன் விபரம் வருமாறு:

Tailor, who posted on a social media support of Nupur Sharma in Udaipur, Rajasthan, was brutally murdered today. Accussed have released 2 videos while 2 people have been arrested in this connection.