உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் பாஜகவை முந்தும் காங்கிரஸ்.. மாறும் களம்! உறுதியாக சொல்லும் கருத்துக்கணிப்பு!

டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தேர்தல் நெருங்கிவரும் சூழலில், அங்கு காங்கிரஸின் கை ஓங்கி இருக்கிறது. ஆனால் உத்தரகாண்ட் தேர்தல் முடிவுகள் கடைசிநேரத்தில் இழுபறியாகவும் மாற வாய்ப்பிருப்பதாக தெரியவருகிறது.

பஞ்சாப், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி தொடங்கி மார்ச் வரை நடைபெறும். உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் 70 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு வரும் பிப்ரவரி மாதம் 14-ஆம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அந்த மாநிலத்தில் ஆளும் பாஜக-வுக்கும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் தான் ரேஸ் நடக்கிறது. இதில் தற்போதுவரை இரு கட்சிகளும் மாறி மாறி முன்னேறி வருகின்றன.

உத்தரகாண்ட்டில் 2017ல் நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா பெரும் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. ஆனால் கடந்த வருடம் முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து திரிவேந்திர சிங் ராவத் நீக்கப்பட்டு அவருக்கு பதிலாக தீரத் சிங் ரவாத் முதல்வராக நியமிக்கப்பட்டார்.

