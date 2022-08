அன்பு எப்போதுமே அனாதையில்லை.. சிறுத்தைக்கு ராக்கி கயிறு கட்டி நெகிழ வைத்த பெண்!

India

oi-Jaya Chitra

ஜெய்ப்பூர்: ரக்‌ஷாபந்தன் தினத்தையொட்டி சிறுத்தைக்கு பெண் ஒருவர் ராக்கி கட்டிய புகைப்படம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சகோதர பாசத்தைக் கொண்டாடும் விதமாக ஆண்டுதோறும் ரக்‌ஷாபந்தன் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அன்றைய தினத்தில், சகோதரிகள் தங்கள் சகோதரர்களுக்கு கையில் ராக்கி கயிறு கட்டி விட்டு, அவர்கள் நீண்ட ஆயுளுடன், செல்வ வளத்துடன் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்வார்கள். அதற்கு பதில் மரியாதை செய்வதுபோல், சகோதரர்கள் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் சகோதரிகளுக்கு பரிசுகளைத் தருவார்கள்.

அந்தவகையில் இந்தாண்டிற்கான ரக்‌ஷாபந்தன் நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது. உடன்பிறந்தவர்கள் மட்டுமின்றி, தங்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் ராக்கி கட்டி பெண்கள், இதனைக் கொண்டாடினார்கள்.

ராஜஸ்தானில் சற்று வித்தியாசமாக பெண் ஒருவர், சிறுத்தை புலிக்கு ராக்கி கட்டி தனது அன்பை வெளிப்படுத்தியுள்ளார். சமூகவலைதளத்தில் பகிரப்பட்டு வரும் இந்தப் புகைப்படம் பார்ப்பவர்களை அன்பில் நெகிழ வைக்கும் வண்ணம் உள்ளது.

English summary

The photo shared on Twitter by Indian Forest (IFS) Officer Susanta Nanda showed a woman in a pink saree typing a rakhi to the injured leopard just minutes before the animal was handed over to the local forest department.