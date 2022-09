பாதுகாப்பாக இந்தியா வரும் சீட்டாக்கள்.. விமானத்தில் என்னென்ன ஏற்பாடுகள் தெரியுமா?

India

oi-Mani Singh S

போபால்: நமீபியாவில் இருந்து சீட்டாக்கள் இந்தியா கொண்டுவரப்பட உள்ள நிலையில், சீட்டாக்களுக்கு பயணத்தின் போது எந்த வித அசம்பாவிதமும் ஏற்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக விமானத்தின் உள்ளே மரக்கூண்டு மற்றும் வெட்னரி டாக்டர்கள் என முன்னெச்செரிக்க ஏற்பாடுகள் தீவிமாக செய்யப்பட்டுள்ளன.

சிறுத்தைகளில் மிக வேகமாக ஓடக்கூடிய விலங்கினமானனது சீட்டா (சிவிங்கி புலிகள்). மற்ற சிறுத்தைப்புலி இனங்களை காட்டிலும் இது சற்று வித்தியாசமானது.

பின்னங்கால்கள் முன் கால்களை விட சற்று நீளமாக இருப்பதால் இந்த சீட்டாக்கள் மிக வேகமாக ஓடி சென்று இரையை பிடிக்கும் தன்மை கொண்டது.

70 ஆண்டு காத்திருப்பு.. ரெடியான புலி முக விமானம்! இந்தியாவில் கர்ஜிக்க போகும் நமீபியா

English summary

While the cheetahs are being brought from Namibia to India, elaborate arrangements have been made to ensure that the cheetahs do not face any mishaps during the journey, including a wooden cage and veterinary doctors inside the plane.