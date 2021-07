எடியூரப்பா சிறந்த பணியை செய்துள்ளார்.. பாராட்டிய ஜேபி நட்டா.. கர்நாடக அரசியல் திடீர் திருப்பம்

India

oi-Velmurugan P

கோவா : கர்நாடகாவில் முதல்வர் மாற்றப்படலாம் என்ற பேச்சுக்களுக்கு மத்தியில், பாஜக தலைவர் ஜே பி நட்டா கூறிய பதில் கர்நாடகா அரசியலில் திருப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகாவில் முதல்வர் மாற்றப்படக்கூடும் என்ற கருத்தை நிராகரித்தார். முதல்வர் பி எஸ் எடியுரப்பா நன்றாக வேலை செய்துள்ளார் என்று கூறினார்.

இரண்டு நாள் பயணமாக கோவாவிற்கு சென்றிருந்தார் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா. அங்குள்ள பனாஜி நகரில் கட்சி நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நட்டாவிடம் கர்நாடகாவில் முதல்வர் எடியூரப்பா பதவியில் இருந்து விலகிக் கொள்ள கேட்டுக் கொள்ளப்படுவாரா என்று கேட்கப்பட்டது.

English summary

According to PTI, speaking to media persons in Panaji at the end of his two-day Goa visit, Nadda said, “Yediyurappa has done good work. Karnataka is doing well. Yediyurappa is taking care of the things in his own way." Ruling out any leadership crisis in Karnataka, Nadda said, “That is what you feel. We don’t feel so."