தாலிபான்களின் கோர முகம்.. உயிருக்கு அச்சுறுத்தல்.. 120 பெண் நீதிபதிகள் தலைமறைவு.. அதிர்ச்சி தகவல்!

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நிலை கொண்டிருந்த அமெரிக்க படைகள் அங்கு இருந்து விலகிய பின்னர் தாலிபான்கள் அதிரடியாக ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றியுள்ளனர்.

அவர்கள் ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்த பின்னர் ஆப்கானில் தொடர்ந்து பெரும் பதற்றம் நிலவி வருகிறது.

தாலிபான்களின் அடக்குமுறைக்கு பயந்து ஆப்கான் நாட்டினர் அங்கு இருந்து வெளியேறி வேறு நாடுகளில் அடைக்கலம் புகுந்து விட்டனர். தாலிபான்கள் அதிகாரத்துக்கு வந்தபிறகு அங்கு பெண்களின் உரிமை தொடர்ந்து நசுக்கப்படுவதாக செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன.

120 female judges are in hiding in Afghanistan because of the threat to their lives. A judge has said in tears that a dark future awaits female judges