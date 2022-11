கண்ணீருக்கு விடை.. மீனவர் தினத்தில் வந்த “குட் நியூஸ்”! இலங்கையில் 14 தமிழ்நாடு மீனவர்கள் விடுதலை

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொழும்பு: எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட காரைக்கால் மற்றும் நாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த 14 மீனவர்களை நிபந்தனையுடன் இலங்கை பருத்தித் துறை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்து உள்ளது.

கடந்த 16 ந்தேதி காரைக்கால் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் இருந்து நாகை மற்றும் காரைக்கால் பகுதியை சேர்ந்த மீனவர்கள் ஆழ் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றிருந்தனர்.

தமிழக மீனவர்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடிப்பு பகுதியான பருத்தித்துறை கடற்பரப்பில் அவர் மீன்பிடித்துக் கொண்டு இருந்த நிலையில் அங்கு இலங்கை கடற்படையினர் வந்து உள்ளனர்.

இலங்கை கடற்படையினர் தாக்கியதில் கண் பார்வை இழந்ததாக தமிழக மீனவர் புகார் - என்ன நடந்தது?

English summary

Sri Lankan Court has gave condition release to 14 fishermen from Karaikal and Nagapattinam who were arrested by the Sri Lankan Navy for fishing across the border.