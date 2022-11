காதலுக்கு கண்கள் இல்லை மானே.. காலையில் வாக்கிங் சென்றவருக்கு கிடைத்த வாழ்க்கை! 70 வயதை கைபிடித்த 19!

International

oi-Rajkumar R

இஸ்லாமாபாத் : காதலுக்கு கண்கள் இல்லை என்பதை நிரூபிக்கும் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து தான் வருகிறது. அந்த வகையில் காலையில் வாக்கிங் சென்ற போது 70 வயது முதியவரின் பாடலால் கவரப்பட்ட 19 வயது இளம் பெண் அவரை காதலித்து திருமணம் செய்து இருப்பது சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

காதலுக்கு கண் இல்லை என்று சொல்வார்கள். அம்பிகாவதி அமராவதி, பார்த்ததும் காதல், பார்க்காமலே காதல், கடிதத்தில் காதல், வாட்ஸ் அப்பில் காதல் என காதலில் பல வகைகள் வந்து விட்டது.

ஆனால் காதல் மட்டும் அப்படியே இருக்கிறது, உலகம் முழுவதும் உயிரனங்களுக்கு இடையே உள்ள ஒரு பொதுவான மொழி காதல். காதல் எப்போது வரும் யாருக்கு வரும் என்பது யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் கண்டிப்பாக வரும்.

There are frequent incidents that prove that love has no eyes. In that way, a 19-year-old young woman fell in love with and married a 70-year-old man while she was walking in the morning and it is spreading rapidly on social media.