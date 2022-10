'லேப்டாப்' ஹீட் ஆவதாக கூறிய தந்தை.. "தண்ணீர் தொட்டியில் போட்டு அலசிய சுட்டி குழந்தை"..பரவும் வீடியோ!

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: தனது மடிக்கணினி ஹீட் ஆவதாக தந்தை கூறியதை கேட்ட அவரது 2 வயது குழந்தை தந்தைக்கு உதவ வேண்டும் என நினைத்து அந்த மடிக்கணினியை எடுத்து தண்ணீர் பக்கெட்டில் போட்டு மூழ்க செய்து சோப்பு போட்டு அலசும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

சிறு குழந்தைகள் செய்யும் விளையாட்டுகள் மற்றும் சேட்டைகள் பலரையும் ரசிக்க வைக்கும் வகையில் இருக்கும்.

குறிப்பாக அவர்கள் செய்யும் சில புத்திசாலித்தனமான செயல்கள் பெற்றோரையே வியப்படைய செய்யும்.

English summary

A video of his 2-year-old son helping his father by submerging the laptop in water and washing it with soap is spreading fast on the internet.