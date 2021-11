மொத்தம் 7 மைதானங்கள்.. எங்கே, எப்போது நடக்கிறது டி20 உலக கோப்பை 2022.. வெளியானது அட்டவணை

International

மெல்பர்ன்: 2022ம் ஆண்டுக்கான டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி எந்த மைதானங்களில் நடைபெறும் என்பதற்கான விவரத்தை சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

சமீபத்தில் டி20 உலகக் கோப்பை 2021 அரபு எமிரேட்சில் நடத்தி முடிக்கப்ப்டடது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி சாம்பியனாக உருவெடுத்தது. இது ஏழாவது போட்டித் தொடராகும்.

இப்போது சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) எட்டாவது எடிஷன் உலக கோப்பைக்கான ஆயத்தங்களைத் தொடங்கியுள்ளது. 2022ம் ஆண்டு.. ஆம்.. அடுத்த ஆண்டே 8வது உலக கோப்பை ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற உள்ளது.

T20 world cup 2022 schedule: The 2022 T20 World Cup will be held across seven venues in Australia, officials confirmed Tuesday, with Sri Lanka and the West Indies forced to play for a place in the Super 12. The tournament.