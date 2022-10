ஓ மைகாட்.. இது எந்த கிரகத்து ஏலியன்? புகைப்பட போட்டியில் வெற்றி பெற்ற இந்த படம் என்ன தெரியுமா?

International

oi-Halley Karthik

வில்னியஸ்: மைக்ரோஸ்கோபிக் போட்டோகிராபி எனப்படும் நுண்ணிய புகைப்படக் கலை சமீப காலமாக ட்ரென்டாகி வருகிறது. அதாவது சிறிய உயிரினங்களை கேமிரா கொண்டு படம்பிடித்து காட்டுவதுதான் மைக்ரோஸ்கோபிக் போட்டோகிராபி.

இந்த போட்டோகிராபி தொடர்பாக நிக்கான் நிறுவனம் நடத்திய போட்டியில் தற்போது லிதுவேனியன் புகைப்படக் கலைஞர் ஒருவர் வெற்றி பெற்றுள்ளார்.

அவர் அப்படி என்ன புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறார் என்று கேட்கிறீர்களா? அவர் எறும்பின் முகத்தைதான் புகைப்படமாக எடுத்துள்ளார். இந்த போட்டோ தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

பிரசாந்த் கிஷோர் பப்ளிசிட்டிக்காக பேசுவார்.. அதையெல்லாம் என்கிட்ட கேக்காதீங்க.. நிதிஷ் அட்டாக்!

English summary

Microscopic photography has been trending lately. Microscopic photography is the act of capturing small organisms with a camera. A Lithuanian photographer has now won a competition held by Nikon regarding this photography. What kind of photo did he take, you ask? He took a photograph of the ant's face. This photo is currently going viral on social media.