என்ன அது? நடுரோட்டில் ராணுவ ஹெலிகாப்டரா? பார்த்ததும் அப்படியே மிரண்ட மக்கள்.. நடந்தது என்ன?

International

oi-Halley Karthik

கீவ்: ரஷ்யா உக்ரைன் இடையே போர் நடைபெற்று வரும் நிலையில் எந்நேரத்தில் எங்கிருந்து தாக்குதல் தொடுக்கப்படுமோ என்கிற அச்சத்திலேயே அந்நாட்டு மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் அந்நாட்டு ராணுவ போர் ஹெலிகாப்டர் ஒன்று சாலையில் தாழ்வாக பறந்து அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் உறைய வைத்துள்ளது.

இது தொடர்பான வீடியோக்கள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

As the war between Russia and Ukraine is going on, the people of the country are living in fear of an attack from anywhere. In this case, a military war helicopter of the country flew low on the road and left everyone in shock. Videos related to this are now being shared rapidly on social media