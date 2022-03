கலிபோர்னியாவில் RRR.. திரையிடப்பட்டது பாதி படம் மட்டுமே.. மீதி படத்திற்கு மேனேஜர் சொன்ன பதில் என்ன?

International

oi-Vishnupriya R

கலிபோர்னியா: ராஜமவுலி இயக்கத்தில் உலகமெங்கும் வெளியான ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் முதல் நாள் காட்சியின் போது கலிபோர்னியாவில் ஒரு தியேட்டரின் போது பாதி படம் மட்டுமே ஒளிபரப்பப்பட்ட சம்பவம் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாகுபலிக்கு பிறகு இயக்குநர் ராஜமவுலி இயக்கிய பிரம்மாண்டமான திரைப்படம் ஆர்ஆர்ஆர். இந்த படம் கடந்த 25 ஆம் தேதி தியேட்டர்களில் ரிலீஸானது. தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம், கன்னடம், ஆகிய மொழிகளில் இந்த படம் வெளியானது.

ராம் சரண், ஜூனியர் என்டிஆர் என தெலுங்கு சினிமாவின் இரு பெரும் ஸ்டார்கள் நடித்துள்ளனர். இந்த படம் 500 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் தயாரானது. இதுவரை 750 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்துவிட்டது இந்த படம்.

English summary

A theatre in California only showed first half of RRR. So fans not able to see the full movie. Here is why?