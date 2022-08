'பாலியல் உறவு கொள்ளவும், சந்தோஷப்படுத்தவும் பெண் தேவை'.. தாய்லாந்தில் கணவருக்கு வரன் தேடிய மனைவி!

International

oi-Mani Singh S

பாங்காக்: வேலைக்கு ஆள் தேவை என விளம்பரம் வெளியிடுவதை போல தனது கணவனுடன் பாலியல் உறவு கொள்ளவும் அவரை சந்தோஷமாக வைத்திருக்கவும் (mistress) படித்த அழகான பெண் தேவை என்று மனைவி வெளியிட்டுள்ள ஒரு சம்பவம் தாய்லாந்தில் நடைபெற்றுள்ளது.

குடும்பத்தில் கணவருக்கு பிடித்த பொருளை மனைவியும், மனைவிக்கு பிடித்த பொருளை கணவரும் வாங்கி கொடுப்பது உண்டு.

ஆனால் தாய்லாந்தில் கணவர் சந்தோசமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு மனைவியே வேறொரு பெண்ணை தேடிய சம்பவம் தாய்லாந்தில் நடந்துள்ளது. நெட்டிசன்கள் புருவத்தை உயர்த்த வைத்துள்ள இந்த சம்பவம் குறித்த தகவல்கள் வருமாறு:-

அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது செருப்பு வீச்சு.. பாஜகவைச் சேர்ந்த 5 பேர் கைது!

English summary

An incident has taken place in Thailand where a wife announced that she wanted a beautiful educated woman to have sex with her husband and keep him happy (mistress) just like an advertisement for a job.