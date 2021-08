129 பயணிகளுடன் காபூலில் இருந்து புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம்.. பத்திரமாக டெல்லி வந்தது

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : 129 பயணிகளுடன் காபூலில் இருந்து இன்று மாலை புறப்பட்ட ஏர் இந்தியா விமானம் AI-244 இரவு 8 மணி அளவில் டெல்லியில் தரையிறங்கியது.

உள்நாட்டு போரால் பாதிக்கப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிற்கு ஏர் இந்தியா விமான நிறுவனம் வாரத்திற்கு மூன்று முறை விமானத்தை இயக்கி வந்த நிலையில், அது இனி கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. இதுதான் இந்தியாவில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தானிற்கு சென்று வந்த கடைசி விமானம் என்று கூறப்படுகிறது.

ஆப்கானிஸ்தானின் பெரும்பாலான பகுதிகளை கைப்பற்றிவிட்ட தாலிபன்கள், தலைநகர் காபூலையும் இன்று கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் தாலிபன்கள் வசம் மொத்த ஆப்கானிஸ்தானும் வந்துள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 1,896 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி

English summary

Air India flight AI-244, which took off from Kabul with 129 passengers at 6.06 pm , landed landed in Delhi a little before 8pm.