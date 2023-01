வெறும் 1,600 இடங்களுக்கு.. 30000 பேர் தேர்வெழுதிய அவலம்! வேலையின்மை நெருக்கடியில் கதறும் பாகிஸ்தான்

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானின் நிதி நிலைமை கடும் நெருக்கடியை சந்திருக்கும் நிலையில், நாட்டில் உள்ள இளைஞர்கள் பலர் வேலையின்மையை எதிர்கொண்டிருக்கின்றனர். இந்நிலையில், சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 1,667 போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் காலியிடங்களுக்கு 30 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் விண்ணப்பித்திருப்பது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தற்போது இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன.

பாகிஸ்தான் தற்போது கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் தத்தளித்து வருகிறது. ஏறத்தாழ அந்நாட்டு அரசின் கருவூலம் திவாலாகும் நிலையில் இருக்கிறது. கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இம்ரான்கானுக்கு எதிராக நடைபெற்ற நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்பில் அவர் தோல்வியுற்று பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகிய நிலையில் அந்நாட்டில் அரசியல் ஸ்திரமின்மை நிலவி வருகிறது. மறுபுறம் அந்நாட்டின் அந்நிய செலாவணியானது மிக கடுமையான சரிவை சந்தித்திருக்கிறது.

அதாவது கடந்த ஏப்ரலில் ரூ.86,100 கோடியாக இருந்த பாகிஸ்தானில் அந்நிய செலாவணியானது தற்போது ரூ.47,560 கோடியாக சுருங்கி இருக்கிறது. உடனடியாக பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க அதிரடியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாவிடில் இது மேலும் சுருங்கும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மறுபுறம் பாகிஸ்தானுக்கு கடன் கொடுத்த IMF அரசின் செலவினங்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வருகிறது.

English summary

With Pakistan's financial situation facing dire straits, many youths in the country are facing unemployment. In this case, more than 30 thousand people have applied for the recently announced 1,667 Police Constable vacancies, which has caused a great shock. Currently, related photos are spreading on social media.