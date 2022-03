International

oi-Logi

கீவ்: உக்ரைனில் போர் நடந்து வரும் சூழலில், ராணுவ உடை அணிந்துவந்த ரஷ்ய வீரர் தன்னுடைய காதலியிடம் மண்டியிட்டு ப்ரபோஸ் செய்திருக்கிறார்.

இத்தனைக்கு மத்தியிலும் ஒர் பூ பூக்கத்தானே செய்கிறது - உக்ரைன் போர்முனையில் காதலை சொன்ன ராணுவ வீரர்

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து வருவதால், உக்ரைன் நாட்டைவிட்டு ஒரு மில்லியன் மக்கள் சென்றுள்ளார்கள்.

மக்கள் உக்ரைனை விட்டு வெளியேற உதவியாக முக்கிய நகரங்களில் போரை நிறுத்தியுள்ளது ரஷ்யா.

ஒரு முடிவுக்கு வாங்க.. உக்ரைனில் கதிகலங்கும் மக்கள்.. 3வது போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்த ரஷ்யா..!

English summary

In the context of the ongoing war in Ukraine, a Russian soldier in a military uniform beckoned to his girlfriend and proposed.