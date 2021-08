காபூல் தற்கொலை படை தாக்குதல்; 13 அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் உட்பட 90 பேர் பலி: பொறுப்பேற்ற ஐஎஸ்ஐஎஸ்-கே

International

oi-Veerakumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூல் நகரில் நேற்று நடைபெற்ற தற்கொலைப்படை தாக்குதலில் 13 அமெரிக்க ராணுவ வீரர்கள் உட்பட 90 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இந்த தாக்குதலுக்கு, ஐஎஸ்ஐஎஸ்-கே அமைப்பு பொறுப்பேற்றுள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை தாலிபான்கள் கைப்பற்றியுள்ள நிலையில் வரும் 31ம் தேதிக்குள் அமெரிக்கப் படைகள் வெளியேற வேண்டும் என்று அந்த அமைப்பு கெடு விதித்தது.

3 விஷயங்கள்தான் என்னை வழிநடத்துகின்றன.. கேடி ராகவன் சர்ச்சையை அடுத்து.. பாஜக அண்ணாமலை திடீர் ட்வீட்

அதே நேரம் தாங்கள் கடந்த காலத்தைப் போலல்லாமல் இனிமேல் பிற நாடுகளுடன் இணைந்து செயல்பட தயாராக இருப்பதாகவும் அறிவித்திருந்தது.

English summary

Suicide bombers have killed at least 60 people, including 13 US soldiers, in the Afghan capital, Kabul. The ISIS organization is takes responsible for this attack.