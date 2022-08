ஆப்கன் மசூதி அருகே அடுத்தடுத்து வெடித்த குண்டுகள்.. 8 பேர் உடல் சிதறி பலி.. ஐஎஸ் அமைப்பு ‛அட்டாக்’

International

oi-Nantha Kumar R

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் குடியிருப்பு பகுதியில் மசூதி அருகே திரண்டிருந்த ஹசாரஸ் இன பெண்கள், குழந்தைகளை குறிவைத்து நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பில் 8 பேர் கொல்லப்பட்டுள்ளனர். இதற்கு ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் பொறுப்பேற்றுள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் ஆட்சி நடக்கிறது. ஆப்கானிஸ்தானில் முகாமிட்டிருந்த அமெரிக்க படைகள் கடந்த ஆண்டு முழுவதுமாக தாயகம் திரும்பிய நிலையில் உள்நாட்டு போர் நடந்தது.

இதில் வெற்றி பெற்று 2021 ஆகஸ்டில் தாலிபான்கள் ஆட்சியை பிடித்தனர். உள்நாட்டு போர் மூலம் அவர்கள் ஆட்சியை பிடித்ததால் உலக நாடுகள் தாலிபான் அரசுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்காமல் உள்ளன. இதனால் அங்குள்ள மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Eight people were killed in a bomb attack targeting Hazaras women and children who had gathered near a mosque in a residential area in Kabul, the capital of Afghanistan. IS militants have claimed responsibility for this.