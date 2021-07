"குரங்கு பி வைரஸ்.." புது தலைவலி.. 1932ம் ஆண்டுக்கு பிறகு மீண்டும் பரவிய நோய்.. சீனாவில் டாக்டர் பலி

International

oi-Veerakumar

பீஜிங்: கொரோனாவை தொடர்ந்து சீனாவில் இருந்து புதிதாக ஒரு வைரஸ் கிளம்பியுள்ளது. 'குரங்கு பி' வைரஸ் (Monkey B Virus) தாக்கி சீனாவில் ஒருவர் பலியாகியுள்ளார்.

53 வயதாகும் சீனாவின் தலைநகர் பீஜிங்கைச் சேர்ந்த ஒரு கால்நடை மருத்துவர் ஒருவர் மார்ச் மாதம் இரண்டு குரங்குகளுக்கு பிரேதப் பரிசோதனை செய்துள்ளார்.

ஆனால் இதன்பிறகு படிப்படியாக அவர்கள் உடல்நிலை மோசமாகியது.

English summary

China has reported its first human infection with Monkey B Virus (BV) and subsequent death. A Beijing-based veterinary surgeon was infected with the virus after he dissected two dead monkeys in early March.